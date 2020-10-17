Во Франции чеченец обезглавил учителя истории, который показывал детям карикатуры на Мухаммеда

Во французском городе Конфлан-Сент-Онорин неподалеку от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже, который показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Нападение произошло около 17:00 по местному времени у колледжа.

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Злоумышленник, который владел ножом, напал на учителя и отрезал ему голову. Он был застрелен, когда офицеры пытались арестовать его после нападения.

Полиция не сообщила никаких данных о нападающем. Французский вещатель BFMTV сообщил, что подозреваемому было 18 лет и он родился в Москве. Le Parisien пишет, что он имел чеченское происхождение.

По данным источника в полиции, свидетели слышали, как нападающий кричал "Аллаху Акбар" или "Бог велик".

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что учитель был убит, поскольку он "учил свободе слова". Он назвал нападение исламистским терактом.

Прокуроры по борьбе с терроризмом проводят расследование.

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Как сообщает газета Le Monde, жертва - учитель истории и географии - рассказывал в классе о свободе слова в связи с карикатурами на Мухаммеда. По сообщениям СМИ, учитель посоветовал студентам-мусульманам покинуть комнату, если они считают, что это может их обидеть.

Нападающий выложил фото обезглавленного преподавателя в Twitter и написал, что "казнил одного из псов Макрона, который посмел унизить Мухаммеда".

В связи с убийством 9 человек арестованы, в том числе двое родителей студентов колледжа.

Погибшему преподавателю было 47 лет. Сообщается, что после урока с карикатурами родители угрожали ему и даже подали жалобу в милицию.

Убийство произошло через пять лет после нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек.