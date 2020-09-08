Исполнителя новогоднего теракта в Турции приговорили к 40 пожизненным срокам

Мужчину, который совершил новогодний теракт в ночном клубе Стамбула в 2017 году, приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Турецкий суд приговорил Абдулкадыра Машарипова, выходца из Узбекистана, к 40 пожизненным срокам лишения свободы. Его признали виновным по ряду статей, среди которых умышленное убийство и принадлежность к террористической группе.

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Машарипов совершил теракт 1 января 2017 года. Вскоре после полуночи он ворвался в ночной клуб Reina с автоматом Калашникова и открыл огонь по людям.

В результате нападения погибли 39 человек, 24 из них - иностранцы, около 70 получили ранения.

Ответственность за нападение позднее взяло на себя "Исламское государство".