Во Франции начинается судебный процесс по делу о терактах в январе 2015 года

Во Франции 2 сентября начинается судебный процесс по делу о террористических атаках, произошедших в январе 2015 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Дело касается терактов в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, на улицах коммуны Монруж и в супермаркете Hyper Cacher.

Нападения произошли 7-9 января 2015 года, в результате погибли 17 человек и еще 22 получили ранения. Исполнителями нападений были Амеди Кулибали и брать Шериф и Саид Куаши, все трое были убиты во время спецоперации.

Специальный суд присяжных в Париже будет рассматривать дело 14 обвиняемых (13 мужчин и 1 женщина), которые оказывали материально-техническую поддержку террористам.

Quelques clichés supplémentaires de la fameuse salle 2.02 (avec des confrères dessus) #AttentatsJanvier2015 @Le_Figaro pic.twitter.com/BZYogb5foT — Aude Bariéty (@AudeBariety) August 27, 2020

В программе первых дней судебного заседания - обнародование протокола фактов, допрос обвиняемых и представление результатов расследования в отношении подозреваемых.

В понедельник, 7 сентября, суд присяжных вернется к подробностям событий января 2015 года. Он заслушает, в частности, раненых в редакции Charlie Hebdo, а также заложников в магазине Hyper Cacher.

Ожидается, что 9 ноября у обвиняемых будет последнее слово перед тем, как суд отправится для совещания по приговору, вынесение которого запланировано на 10 ноября.

Следует отметить, что в ноябре 2015 года во Франции произошла еще одна серия терактов возле стадиона "Стад де Франс", в двух округах Парижа и в театре "Батаклан". В результате нападений погибли 129 человек, более 350 были ранены. Суд по этому делу ожидается в 2021 году.