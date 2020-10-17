В Чехии впервые более 11 тысяч суточных случаев COVID-19

Чехия, где в последнее время регистрируют больше всего в Европе новых случаев коронавируса на душу населения, сообщила об 11 105 случаях за сутки - рекорд от начала пандемии.

Таковы данные чешского Минздрава в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Общее количество случаев, выявленных в стране с марта, выросло до 160 112. Это вдвое больше, чем 2 октября, и более чем в 6 раз превышает общее количество случаев до сентября.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), за последние две недели в Чехии было зарегистрировано более 74 000 случаев инфицирования - на 10 000 больше, чем в Италии, население которой почти в 6 раз больше.

Число пациентов в этом месяце утроилось до 3120.

В стране с населением 10,7 миллиона человек за последние семь дней зарегистрировано 333 случая смерти, в результате чего общее число погибших составило 1283 человека.

Представители органов здравоохранения предупредили, что ближайшие недели будут тяжелыми, но в пятницу заявили, что системе здравоохранения не грозит крах.

По их оценкам, к концу месяца в больницы попадут до 5000 пациентов, пятая часть из них - в отделения интенсивной терапии.

Как сообщалось, Чехия готовит открытие в Праге большого полевого госпиталя для коронавирусных больных и ведет переговоры с другими странами о лечении инфицированных COVID-19.