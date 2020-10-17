В Чехії вперше понад 11 тисяч добових випадків COVID-19 

Чехія, де останнім часом реєструють найбільше в Європі нових випадків коронавірусу на душу населення, повідомила про 11 105 випадків за добу - найбільше від початку пандемії.

Такими є дані чеського МОЗ в суботу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Загальна кількість випадків, виявлених в країні з березня, зросла до 160 112. Це вдвічі більше, ніж було 2 жовтня, і більше ніж в 6 разів перевищує загальну кількість випадків до вересня.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), за останні два тижні в Чехії було зареєстровано понад 74 000 випадків інфікування - на 10 000 більше, ніж в Італії, населення якої майже в 6 разів більше.

Число пацієнтів в цьому місяці потроїлося до 3120.

У країні з населенням 10,7 мільйона осіб за останні сім днів зареєстровано 333 випадки смерті, в результаті чого загальне число загиблих склало 1283 людини.

Представники охорони здоров'я попередили, що найближчі тижні будуть важкими, але в п'ятницю заявили, що системі охорони здоров’я не загрожує крах.

За їхніми оцінками, до кінця місяця в лікарні потраплять до 5000 пацієнтів, п'ята частина з них - до відділень інтенсивної терапії.

Як повідомлялось, Чехія готує відкриття у Празі великого польового госпіталю для коронавірусних хворих та веде переговори з іншими країнами про лікування інфікованих COVID-19.