Пассажирка Ryanair, направлявшаяся в Валенсию, ошибочно прилетела в Киев

Пассажирка Ryanair, планировавшая прилететь из Лондона в Валенсию, ошибочно села не в тот самолет, и, сама не зная, оказалась в Киеве.

О курьезной истории пассажирка Инка Филева сообщила в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Филева, 30-летняя женщина болгарского происхождения, которая сейчас живет в Лондоне, купила билет на рейс в Валенсию из аэропорта Станстед. Она должна была улететь в 7:10 утра в воскресенье, 18 октября, но все пошло не по плану.

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"Вот это да! Собиралась в Валенсию, а оказалась в Киеве. Кто-нибудь ошибался рейсом и оказывался за пределами ЕС, даже не зная этого?" - поделились она в соцсети.

Женщина добавила, что самое худшее в этой ситуации то, что здесь нет офиса Ryanair, поэтому требуется время, чтобы разобраться.

В разговоре с британским таблоидом Daily Star она рассказала, что совсем не поняла, как ей разрешили пройти на самолет в Киев.

Филева рассказала, что вместо выхода на посадку №44 она ошибочно пришла к выходу №54. Но сотрудники, которые сканировали ее посадочный талон, не заметили, что пассажирка направляется в другой город. В самом самолете тоже не заметили ошибки.

"Они проверили мой билет несколько раз. И я даже спросила в самолете, когда я прибуду в Валенсию - они сказали мне, что через 2 часа 15 минут", - рассказала Филева.

Отмечается, что это был утренний рейс, и Филева, которая работает барменом, проспала весь полет. Лишь после посадки она заметила надписи на украинском языке и полицейских, которые, по ее словам, "выглядели по-другому".

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"Никто не знал, как я сюда попала, и они все время просили у меня билет на Киев. Я все время показывала им билет в Валенсию, они не могли понять, как это произошло", - рассказала Филева.

После долгого ожидания в течение дня Филева похвалила персонал киевского аэропорта, который связался с Ryanair. Она должна вернуться в Британию 19 октября после обеда, а на следующий день вылететь в Валенсию.

Прошлую ночь пассажирка провела в гостинице неподалеку от аэропорта "Борисполь". Она выразила недовольство тем, что авиакомпании потребовалось более 6 часов, чтобы разобраться с ее рейсами и отелями.

"Я одинокая девушка в чужой стране. Слава богу, сотрудники аэропорта проявили понимание", - рассказала она.