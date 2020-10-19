Пасажирка Ryanair, що прямувала до Валенсії, помилково прилетіла в Київ

Пасажирка Ryanair, що планувала прилетіти з Лондона до Валенсії, помилково сіла не на той літак, і, сама про це не знаючи, опинилася у Києві.

Про курйозну історію пасажирка Інка Фільова повідомила у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Фільова, 30-річна жінка болгарського походження, яка зараз живе у Лондоні, купила квиток на рейс до Валенсії з аеропорту Станстед. Вона мала відлетіти о 7:10 ранку в неділю, 18 жовтня, але її наміри пішли не за планом.

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"Яка місія! Збиралась до Валенсії, а опинилась у Києві. Чи хтось помилявся рейсом і опинявся за межами ЄС, навіть не знаючи цього?" - поділилися вона у соцмережі.

Жінка додала, що найгірше у цій ситуації те, що тут немає офісу Ryanair, тому потрібен час, аби розібратись.

У розмові з британським таблоїдом Daily Star вона розповіла, що зовсім не зрозуміла, як їй дозволили пройти на літак до Києва.

Фільова розказала, що замість виходу на посадку №44 вона помилково прийшла до виходу №54. Але співробітники, які сканували її посадковий талон, не помітили, що пасажирка прямує до іншого міста. В самому літаку теж не помітили помилки.

"Вони перевірили мій квиток кілька разів. І я навіть запитала у літаку, о котрій я прибуду до Валенсії - вони сказали мені, що через дві години п'ятнадцять хвилин", - розказала Фільова.

Відзначається, що це був ранковий рейс, і Фільова, яка працює барменом, проспала весь політ. Лише після посадки вона помітила написи українською мовою та поліцейських, які, за її словами, "виглядали по-іншому".

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"Ніхто не знав, як я сюди потрапила, і вони весь час просили у мене квиток на Київ. Я весь час показувала їм квиток до Валенсії, вони не могли зрозуміти, як це сталося", - розповіла Фільова.

Після довгого очікування протягом дня Фільова похвалила персонал київського аеропорту, який зв'язався з Ryanair. Вона повинна повернутись до Британії 19 жовтня по обіді, а наступного дня вилетіти до Валенсії.

Минулу ніч пасажирка провела в готелі неподалік від аеропорту "Бориспіль". Вона висловила незадоволення тим, що авіакомпанії було потрібно понад 6 годин, аби розібратися з її рейсами і готелями.

"Я самотня дівчина у чужій країні. Слава богу, співробітники аеропорту проявили розуміння", - розповіла вона.