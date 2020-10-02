Беларусь вводит против ЕС ответные санкции

МИД Беларуси заявил о введении санкций против ЕС в ответ на недавние договоренности саммита Евросоюза по белорусским санкциям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление белорусского внешнеполитического ведомства.

В министерстве считают, что санкции ЕС введены как меру пресечения за то, что Беларусь не пошла на выполнение набора ультимативных требований, удовлетворять которые не стала бы ни одна уважающая себя суверенное государство".

" В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной в ответ с сегодняшнего дня вводится в действие санкционный список " - говорится в заявлении.

При этом, отметили в МИД, Беларусь не будет публиковать свой санкционный список.

В ведомстве добавили, что единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь.

"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами" - говорится в заявлении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того как Кипр согласился снять свое вето.

При этом ЕС пока решил не вводить санкции против Александра Лукашенко.