Молдова впервые закачивает газ на хранение в ПХГ Украины

Moldovagaz впервые в истории начал закачивать газ для хранения в украинские хранилища.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на пресс-службу компании.

В течение октября-ноября в украинские хранилища планируют закачать около 100 млн кубометров газа, который затем будет использоваться в холодное время года.

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Компания собирается ежедневно прокачивать через Трансбалканский коридор 1,5-3 млн кубометров газа.

"При необходимости эти объемы будут поставляться потребителям в период с декабря 2020 до февраля 2021 года. Суммарное потребление природного газа правобережной частью Молдовы варьируется в пределах 1 млрд кубометров в год, из них более 80% приходится на холодное время года", - отмечает Moldovagaz.

По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, которого цитирует "Экономическая правда", о хранении газа для Молдовы в Украину начали активно говорить еще летом 2019 года, поскольку тогда было непонятно, продолжится ли транзит через Украину после завершения контракта с "Газпромом".

"Подобный запас гарантирует энергетическую безопасность Молдовы и снижает зависимость от единственного поставщика газа", - отметил он.