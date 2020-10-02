Макрон хочет сузить разрешение на образование дома из-за рисков "исламистского сепаратизма"

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что планирует сузить разрешение на получение школьниками образования дома к случаям, когда этого требует состояние здоровья - из-за рисков "исламистского сепаратизма".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV и Le Figaro.

"Это реальность, которую мы должны называть прямо и смотреть ей в лицо", - сказал президент в ходе сегодняшней речи о "сепаратизме" (в данном контексте - как отделение себя от общества в целом), в том числе исламистском.

Макрон объявил, что уже со следующего учебного года получать образование дома можно будет только ученикам, которые не могут учиться вместе со сверстниками по состоянию здоровья или по другим серьезным причинам. Это требование распространяется на всех детей в возрасте от 3 лет.

Президент отметил, что это радикальное решения в системе образования за последнее время, наравне с законом с 1969 года, когда девушки и парни начали учиться вместе. "Мы меняем парадигму, но это насущная необходимость", - добавил он.

Эммануэль Макрона отметил, что для некоторых детей, которых родители не хотят отправлять на учебу в школу, это заканчивается рядом проблем.

Речь идет прежде всего о негативных тенденциях, которые могут возникать в частных религиозных школах, работающих вне государственной системы образования.

"Иногда они (дети) не получают вообще никакого образования, но ходят в структуры, которые фактически не зарегистрированы ... Там может почти не быть окон, график с 8 утра до 3 дня, воспитательницы в хиджабах, и, если спросить о содержании - молитвы и несколько предметов, вот и все образование, - пояснил президент.- Школа должна прививать в первую очередь ценности Республики, а не какой-либо религии, и воспитывать прежде всего граждан, а не верующих".

Макрон добавил, что не стоит путать принадлежность к мусульманской вере и "исламский сепаратизм" как негативное явление - "доктринизацию" людей, вследствие чего они не воспринимают идей равенства между мужчинами и женщинами, достоинства и т.д. и считают, что ценности и правила их сообщества выше государственных законов.

Глава государства также заявил, что будет инициировать широкие возможности для изучения арабского языка в школах и для исламских студий в университетах.

Согласно данным Минобразования за 2020 год, сейчас во Франции учатся дома около 50 000 учеников школьного возраста - по сравнению с 41 тыс. в 2019 году и 35 тыс. в 2017 году.

Хотя это значительное число, такие ученики составляют лишь 0,5% от всех французских школьников.