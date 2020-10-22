На Кипре ввели обязательное ношение масок и ночной комендантский час

Власти Кипра объявили об ужесточении ограничительны мер из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Использование масок с пятницы станет обязательным по всей стране, в том числе на открытом воздухе.

Кроме того, вводится комендантский час с 23:00 до 5:00 в Лимассоле и Пафосе. Все меры будут действовать до 9 ноября.

Передвижение в ночное время будет разрешено только для людей, которым необходимо добраться до работы, а также для неотложной медицинской помощи или посещения аптек. Для этого людям необходимо будет предоставить подтверждение или доказательство причины, по которой они находятся на улице во время комендантского часа.

Рестораны, бары, кафетерии, в том числе в отелях, должны закрываться к 22:30, но они могут продолжать доставку и после этого времени.

Все спортивные и общественные мероприятия детей до 18 лет, такие как уроки футбола, танцев, плавания или боевых искусств, приостанавливаются.

Приостановлены все спортивные чемпионаты среди молодежи младше 18 лет, клубы которых расположены в районах Лимассола и Пафоса.

Кинотеатрам и театрам разрешено заполнять залы не более чем на 50%. Кафе и рестораны, работающие в закрытых помещениях, могут обслуживать одновременно не более 75 человек, на открытом воздухе - до 150 человек. При этом, столики должны находиться на расстоянии минимум двух метров.

На Кипре за последние сутки зафиксировали 127 новых случаев заражения при проведении 3,3 тыс. тестов. За время пандемии выявлено почти 3 тысячи случаев заражения, 25 человек скончались.