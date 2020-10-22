На Кіпрі ввели обов'язкове носіння масок і нічну комендантську годину

Влада Кіпру оголосила про посилення обмежувальних заходів через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Використання масок з п'ятниці стане обов'язковим по всій країні, в тому числі на відкритому повітрі.

Крім того, вводиться комендантська година з 23:00 до 5:00 в Лімассолі і Пафосі. Всі заходи будуть діяти до 9 листопада.

Пересування в нічний час буде дозволено тільки для людей, яким необхідно дістатися до роботи, а також для невідкладної медичної допомоги або відвідування аптек. Для цього людям необхідно буде надати підтвердження або доказ причини, по якій вони знаходяться на вулиці під час комендантської години.

Ресторани, бари, кафетерії, в тому числі в готелях, повинні закриватися до 22:30, але вони можуть продовжувати доставку і після цього часу.

Всі спортивні та громадські заходи дітей до 18 років, такі як уроки футболу, танців, плавання або бойових мистецтв, припиняються.

Припинені всі спортивні чемпіонати серед молоді віком до 18 років, клуби яких розташовані в районах Лімассола і Пафосу.

Кінотеатрам і театрам дозволено заповнювати зали не більше ніж на 50%. Кафе і ресторани, що працюють в закритих приміщеннях, можуть обслуговувати одночасно не більше 75 осіб, на відкритому повітрі - до 150 осіб. При цьому, столики повинні знаходитися на відстані мінімум двох метрів.

На Кіпрі за останню добу зафіксували 127 нових випадків зараження при проведенні 3,3 тисячі тестів. За час пандемії виявлено майже 3 тисячі випадків зараження, 25 осіб померли.