Польша закрывает бары и рестораны, ограничивает собрания

С субботы вся территория Польши становится красной зоной, правительство страны объявило об усилении ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Ситуация нехорошая и динамическая", - сказал премьер Матеуш Моравецкий.

МЗ Польши зафиксировало сегодня очередной антирекорд коронавирусной инфекции - выявлено более 13,6 тыс. новых случаев, более 150 человек умерли. В правительстве сообщили, что в связи с ростом заболеваемости вводятся новые ограничения.

Вся Польша с завтрашнего дня станет красной зоной - это значит, что строгие правила, которые действовали до сих пор, среди прочего в больших городах, охватят всю страну.

В частности, ученики старших классов переходят на дистанционное обучение. В правительстве отмечают, что подростки 13-19 лет в три раза чаще заражаются коронавирусом, чем дети до 12 лет.

Детям до 16 лет будет запрещено пребывание на улице без сопровождения взрослых.

Премьер Польши также сообщил о новых ограничениях в сфере общественного питания. С субботы будут закрыты бары и рестораны. Пищу они смогут продавать только на вынос.

"Я знаю, что это тяжелая новость для владельцев и клиентов, но, по мнению специалистов, это помещения, где на небольшой площади собирается много людей", - пояснил Матеуш Моравецкий.

Правительство также приняло решение запретить "все виды деятельности с участием более 5 человек в одной группе". "В последние дни происходили встречи больших групп, и у нас есть уверенность, что эти встречи были источниками и очагами заражения", - сказал премьер.

Также людям старше 70 лет рекомендуют оставаться дома, чтобы избежать заражения.