В Польше возможен жесткий "локдаун", если прирост заражений не замедлится - СМИ

Правительство Польши может повторно ввести строгий карантин по всей стране, если до пятницы прирост заражений коронавирусом не замедлится.

Об этом сообщило польское издание Dziennik.pl, ссылаясь на источник в правительстве.

Собеседник издания отметил, что рассматривается в первую очередь перевод всего образования на дистанционное обучение. Сейчас на дистанционном обучении - только старшая школа, также детям до 16 лет запрещено пребывание на улице без сопровождения взрослых.

Также возможен запрет на все поездки по неважным причинам.

В правительстве хотят ужесточить ограничения до того, как люди массово поедут на кладбища в День Всех Святых, 1 ноября.

Напомним, с этой субботы, 24 октября, в Польше вступило в силу очередное усиление ограничений - рестораны и бары могут продавать еду только навынос.

Правительство также приняло решение запретить "все виды деятельности с участием более 5 человек в одной группе".

Людям старше 70 лет рекомендуют оставаться дома, чтобы избежать заражения.