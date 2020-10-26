Рождественские ярмарки отменены в Праге из-за коронавируса

Традиционные рождественские ярмарки в Праге отменены в этом году из-за пандемии коронавируса.

Об этом объявили представители компании Taiko, которая управляет рождественскими ярмарками на Староместской и Вацлавской площадях, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Решение принято совместно с местной администрацией чешской столицы за месяц до открытия ярмарок.

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Согласно заявлению, в старом городе будет только установлена ​​большая рождественская елка, чтобы подарить праздничное настроение.

Обычно около 700 тысяч людей приезжают и останавливаются в Праге, чтобы посетить знаменитые рождественские ярмарки каждый декабрь.

Чехия в последние дни имеет самый высокий уровень новых случаев коронавируса на 100 тысяч жителей среди стран ЕС.