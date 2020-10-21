Самые известные рождественские ярмарки Италии в этом году отменены

В Италии местные власти в альпийском регионе Трентино-Альто-Адидже на границе с Австрией заявили на этой неделе, что популярные рождественские ярмарки не будут проходить в обычном режиме из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Последний указ правительства Италии о чрезвычайном положении запрещает проведение местных ярмарок и фестивалей.

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"Наше решение о рождественских ярмарок не было легким", - прокомментировал Франко Янезелли, мэр Тренто, главного города провинции Трентино. "Но это было необходимо, так как опасный город не может привлечь туристов", - добавил он.

Отмена ярмарок является тяжелым ударом для туристической индустрии региона, ведь они приносят десятки миллионов евро для местной экономики.

"На данный момент приоритетом является поддержка работы школ и предприятий, и поэтому мы должны отказаться от всего, что не является необходимым", - сказал президент автономной области Трентино-Альто-Адидже Франко Янезелли.

Он также объявил, что средним школам придется проводить 30% процентов занятий онлайн, а бары должны закрываться в 23:00.

Ранее власти нескольких городов Польши, в том числе Варшавы, объявили об отмене массовых праздников на Новый год из-за пандемии коронавируса.