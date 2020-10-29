ЕС внедряет процедуру, которая поможет обходить заблокированный арбитраж ВТО

Евросоюз внедряет процедуру, которая позволит выполнять решения споров в рамках Всемирной торговой организации, не дожидаясь конца апелляционного рассмотрения - пока этот механизм остается заблокированным.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС достигли политического согласия по усилению Регламента о выполнении решений (EU's Enforcement Regulation), чтобы сделать возможным защиту торговых интересов ЕС.

Теперь в случае, если дело "зависнет" из-за парализованого механизма урегулирования споров в рамках ВТО, ЕС не будет ждать разрешения спора (что может затягиваться ответчиком долгое время), а сразу применять торговые ограничения в ответ.

"Это соглашение - мощный политический сигнал о том, что ЕС будет действовать для того, чтобы защищать наши компании, работников и потребителей, если наши партнеры не захотят играть по правилам. ... Договоренность расширяет способность ЕС отстаивать свои интересы в случае блокирования торгового спора в рамках ВТО или одного из наших двусторонних торговых соглашений", - отметил Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли.

Это будет касаться вопроса товаров, услуг и некоторых аспектов интеллектуальной собственности.

Действующий Регламент предусматривает, что торговый спор должен пройти через все стадии рассмотрения, прежде чем ЕС может начать действовать.

Сейчас арбитражный (апелляционный) механизм в ВТО не работает должным образом из-за того, что США блокирует назначение новых арбитров, тогда как у части из них уже закончилась каденция.

Обновленный Регламент еще должен будет официально одобрить Европарламент.

Подробнее о проблеме с арбитражем в рамках ВТО читайте в публикации: Вместо ВТО: как ЕС предлагает спасать систему мировой торговли.