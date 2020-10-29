ЄС впроваджує процедуру, яка допоможе обходити заблокований арбітраж СОТ

Євросоюз впроваджує процедуру, яка дозволить виконувати рішення спорів у рамках Світової організації торгівлі, не чекаючи кінця апеляційного розгляду - доки цей механізм залишається заблокованим.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії.

Єврокомісія, Європарламент та Рада ЄС досягли політичної згоди щодо посилення Регламенту про виконання рішень (EU's Enforcement Regulation), щоб уможливити захист торгових інтересів ЄС.

Тепер у разі, якщо справа "зависне" через паралізований механізм врегулювання спорів у рамках СОТ, ЄС не чекатиме вирішення суперечки (що може затягуватися відповідачем на довгий час), а одразу застосовуватиме торговельні обмеження у відповідь.

"Ця угода - потужний політичний сигнал про те, що ЄС діятиме для того, щоб захищати наші компанії, працівників та споживачів, якщо наші партнери не захочуть грати за правилами. … Домовленість розширює здатність ЄС відстоювати свої інтереси у разі блокування торгової суперечки у рамках СОТ або однієї з наших двосторонніх торговельних угод", - зазначив Валдіс Домбровскіс, віцепрезидент Єврокомісії та єврокомісар з питань торгівлі.

Це стосуватиметься питання товарів, послуг та деяких аспектів інтелектуальної власності.

Діючий Регламент передбачає, що торгова суперечка має пройти через усі стадії розгляду, перш ніж ЄС може почати діяти.

Наразі арбітражний (апеляційний) механізм у СОТ не працює належним чином через те, що США блокує призначення нових арбітрів, тоді як у частини з них вже скінчилася каденція.

Оновлений Регламент ще повинен буде офіційно схвалити Європарламент.

Детальніше про проблему з арбітражем у рамках СОТ читайте у публікації: На заміну СОТ: як ЄС пропонує рятувати систему світової торгівлі.