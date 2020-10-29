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Испания продлит чрезвычайное положение в связи с пандемией до мая

Четверг, 29 октября 2020, 17:20

Правительство Испании получило поддержку парламента в решении о продлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 9 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Продолжение чрезвычайного положения поддержали 194 депутата. Против были 53, 99 воздержались.

В ультраправой партии Vox объявили, что в пятницу подадут апелляцию в Конституционный суд против государства.

Новое чрезвычайное положение имеет существенные отличия от того, что было утвержден в марте, во время первой волны пандемии.

Это решение правительства направлено на то, чтобы предоставить исполнительной власти и автономным общинам юридические основания для принятия мер в течение длительного периода времени в связи с коронавирусом без необходимости проходить сложные двухнедельные политические процедуры в парламенте или судебные процессы.

В этом случае именно автономные сообщества имеют право решать, ограничивать ли въезд и выезд с их территории и определять ли временной интервал комендантского часа.

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