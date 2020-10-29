Іспанія продовжить надзвичайний стан у зв’язку з пандемією до травня

Уряд Іспанії отримав підтримку парламенту у рішенні про продовження надзвичайного стану у зв’язку з пандемією коронавірусу до 9 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Продовження надзвичайного стану підтримали 194 депутати. Проти були 53, 99 утрималися.

В ультраправій партії Vox оголосили, що в п'ятницю подадуть апеляцію до Конституційного суду проти держави.

Новий надзвичайний стан має суттєві відмінності від того, який було затверджено в березні, під час першої хвилі пандемії.

Це рішення уряду спрямоване на те, щоб надати виконавчій владі та автономним громадам юридичні підстави для вжиття заходів протягом тривалого періоду часу у зв’язку з коронавірусом без необхідності проходити складні двотижневі політичні процедури в парламенті або судові процеси.

У цьому випадку саме автономні спільноти мають право вирішувати, чи обмежувати в'їзд і виїзд з їх території і визначати часовий інтервал комендантської години .