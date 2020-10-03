Трампа с коронавирусом госпитализировали, но он продолжит руководить страной

Президент США Дональд Трамп был доставлен в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида вечером в пятницу менее чем через сутки после того, как поступила новость о подтверждении у него COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Врач Трампа Шон Конли рассказал, что президент "чувствует себя очень хорошо" и не требует дополнительного кислорода. В то же время медики решили лечить его с помощью противовирусного препарата ремдесивир.

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Конли добавил, что он рекомендовал перевести президента из Белого дома в медицинский центр после консультаций со специалистами из университета Джонса Хопкинса и самого центра Уолтера Рида. Трампа доставили в медучреждение вертолетом.

В Белом доме заявили, что Трамп продолжит работать из медицинского центра в "следующие несколько дней". Он не передавал свои полномочия вице-президента Майку Пенсу и продолжит управление страной.

Мелания Трамп, также инфицирована коронавирусом, осталась в Белом доме. У нее легкий кашель и головная боль.

Белый дом сообщал в пятницу, что решение о госпитализации президента является предупредительной мерой.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как его старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.

В связи с инфицированием Трампа кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сдал тест на коронавирус, но его результат оказался отрицательным.