В Белом доме рассказали, какие у Трампа симптомы коронавируса

У президента США Дональда Трампа слабые симптомы коронавируса после того, как он и его жена Мелания получили положительный результат теста на заболевание.

Об этом рассказал глава администрации Белого дома Марк Медоуз, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios.

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"У президента легкие симптомы... Он по-прежнему не только в хорошем настроении, но и очень энергичный", - сказал Медоуз журналистам.

"Врачи продолжают следить как за его здоровьем, так и за здоровьем первой леди", - сказал он, отметив, что новые данные о состоянии президентской четы могут появиться позже в пятницу.

Отдельно Мелания Трамп в своем Twitter написала, что имеет легкие симптомы, но в целом чувствует себя хорошо.

Как сообщалось, сегодня Дональд Трамп сообщил, что он и первая леди Мелания Трамп получили положительный результат теста на коронавирус.

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В связи с этим кандидат в президенты США от демократов Джо Байден и все, кто посетил место проведения дебатов, пройдут тестирование на COVID-19.

Положительный тест Трампа появился всего через несколько часов после того, как Белый дом объявил, что старший помощник Хоуп Хикс заболела после нескольких поездок с президентом на этой неделе.