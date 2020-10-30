Ермак увидел внешнее вмешательство в событиях вокруг Конституционного суда

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что за событиями вокруг решения Конституционного суда стоит внешнее вмешательство.

Как рассказали в пресс-службе офиса президента, об этом Ермак сказал на своей встрече с послами G7 в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что основной темой встречи с дипломатами стали последние события, связанные с решением судей Конституционного суда.

"По мнению Андрея Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи.

Ермак проинформировал послов о вчерашнем срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и внеочередном заседании правительства с участием президента и принятых на них решениях.

"Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - заверил Ермак дипломатов.

Напомним, ранее ряд международных партнеров заявили, что решение КС поставило под сомнение международные обязательства Украины.

В то же время в Европарламенте приветствовали первую реакцию президента Зеленского по этому вопросу.

В соответствии с анализом ЕвроПравды, решение, опубликованное КС 28 октября, в случае безусловного выполнения было бы способно нанести непоправимый вред евроинтеграции Украины. Подробнее об этом читайте в редакционной статье "Коррупционный суд Украины: почему скандальное решение КС разрушает не только безвизовый режим".