Єрмак побачив зовнішнє втручання в подіях навколо Конституційного суду

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що за подіями довкола рішення Конституційного суду стоїть зовнішнє втручання.

Як розповіли у пресслужбі офісу президента, про це Єрмак сказав на своїй зустрічі з послами G7 у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що основною темою зустрічі з дипломатами стали останні події, пов'язані з рішенням суддів Конституційного суду.

"На думку Андрія Єрмака, події в КСУ не відбулися без зовнішнього втручання, тож він висловив сподівання, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації", - йдеться у повідомленні пресслужби за підсумками зустрічі.

Єрмак поінформував послів про вчорашнє термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України та позачергове засідання уряду за участю президента й ухвалені на них рішення.

"Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху", - запевнив Єрмак дипломатів.

Нагадаємо, раніше низка міжнародних партнерів заявили, що рішення КС поставило під сумнів міжнародні зобов'язання України.

Водночас у Європарламенті привітали першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання.

У відповідності до аналізу ЄвроПравди, рішення, оприлюднене КС 28 жовтня, у разі безумовного виконання було би здатне завдати непоправної шкоди євроінтеграції України. Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"