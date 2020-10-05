Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Президент Еврокомиссии пошла на самоизоляцию за день до саммита Украина-ЕС

Выборы в США: Байден на 10% опережает Трампа за месяц до голосования

Армяне опубликовали доказательства обстрела жилых районов кассетными бомбами

Непогода в Италии: стало известно о еще четырех погибших






Трампа могут выписать из больницы в понедельник

Понедельник, 5 октября 2020, 07:59

Президент США Дональд Трамп уже в понедельник может быть выписан из больницы, где он лечится от коронавируса, хотя подробности о его состоянии здоровья не разглашаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье врачи военного госпиталя Walter Reed сообщили, что Трамп чувствует себя хорошо и его состояние улучшилось. По их прогнозу, самое раннее в понедельник президента США могут даже выписать из больницы.

Трамп в воскресенье опубликовал серию видеороликов, пытаясь успокоить общественность, что он отходит от коронавируса. "Это очень интересное путешествие. Я узнал много нового о COVID", - сказал он в видео, опубликованном в Twitter.

74-летнего Трампа лечат стероидом дексметазоном, который обычно применяется только в самых тяжелых случаях. Он также прошел всего два дня пятидневного курса введения противовирусного препарата ремдесивир.

Доктор Шон Конли, врач Белого дома, заявил в воскресенье, что состояние Трампа было хуже, чем он ранее признавал. Конли заявил, что в пятницу утром у Трампа была высокая температура, и ему дали дополнительный кислород после снижения уровня кислорода в крови.

Супруга президента США Мелания Трамп находится на карантине в Белом доме.

Читайте также - "Трамп, Байден и Covid: как меняются гонки в США из-за болезни президента"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Трамп Коронавирус
powered by lun.ua