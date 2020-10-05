Трампа могут выписать из больницы в понедельник

Президент США Дональд Трамп уже в понедельник может быть выписан из больницы, где он лечится от коронавируса, хотя подробности о его состоянии здоровья не разглашаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье врачи военного госпиталя Walter Reed сообщили, что Трамп чувствует себя хорошо и его состояние улучшилось. По их прогнозу, самое раннее в понедельник президента США могут даже выписать из больницы.

Трамп в воскресенье опубликовал серию видеороликов, пытаясь успокоить общественность, что он отходит от коронавируса. "Это очень интересное путешествие. Я узнал много нового о COVID", - сказал он в видео, опубликованном в Twitter.

74-летнего Трампа лечат стероидом дексметазоном, который обычно применяется только в самых тяжелых случаях. Он также прошел всего два дня пятидневного курса введения противовирусного препарата ремдесивир.

Доктор Шон Конли, врач Белого дома, заявил в воскресенье, что состояние Трампа было хуже, чем он ранее признавал. Конли заявил, что в пятницу утром у Трампа была высокая температура, и ему дали дополнительный кислород после снижения уровня кислорода в крови.

Супруга президента США Мелания Трамп находится на карантине в Белом доме.

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