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Во Франции из-за непогоды из природного парка сбежали семь волков, их ищут с вертолета

Вторник, 6 октября 2020, 13:35

На юго-востоке Франции в результате наводнения серьезно пострадал природный парк в долине реки Везуби близ Ниццы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Семь черных волков из Канады были объявлены в розыск во вторник, 6 октября, после разрушения их вольера в природном парке "Альфа" в долине Везуби, недалеко от Ниццы.

Во вторник утром два сотрудника парка и пожарный ветеринар вылетели на вертолете, чтобы попытаться найти животных, некоторые из них были замечены очевидцами "между Сен-Мартен-Везуби и Бореоном", или недалеко от парка.

"Приоритет в том, чтобы найти их и поймать", - пояснил Эрик Хансен, директор парка.

В этом районе природного парка есть волки, обитающие в дикой природе, но Эрик Хансен отметил, что животные, которые сбежали, "привыкли к тому, что их кормят", и могут не выжить. Они также могут столкнуться с местными волками, которые не относятся к той же породе.

Всего в парке "Альфа" жили 13 волков. Их вольер был размещен недалеко от реки и в результате непогоды был полностью уничтожен.

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