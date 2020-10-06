Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Литва після початку протестів у Білорусі поставила режиму Лукашенка 15 безпілотників

Імпорт медичних масок в ЄС виріс на 1800%, основний постачальник - Китай

Суд ЄС ухвалив рішення проти Угорщини у справі щодо університету Сороса

США анулювали візу українцю, який допомагав Джуліані збирати компромат на Байдена






У Франції через негоду з природного парку втекли 7 вовків, їх шукають з вертольота

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:35

На південному сході Франції в результаті повені було частково знищено природний парк в долині річки Везубі поблизу Ніцци.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Сім чорних вовків з Канади оголошені в розшук у вівторок, 6 жовтня, після руйнування їхнього вольєра в природному парку "Альфа" в долині Везубі, неподалік Ніцци.

У вівторок вранці двоє співробітників природного парку і пожежний ветеринар вилетіли на вертольоті, щоб спробувати знайти тварин, деякі з яких були помічені очевидцями "між Сен-Мартен-Везубі і Бореоном", або недалеко від парку.

"Пріоритет полягає в тому, щоб знайти їх і схопити", - пояснив Ерік Хансен, директор парку.

У цьому районі природного парку є вовки, що мешкають в дикій природі, але Ерік Хансен зазначив, що тварини, які втекли, "звикли до того, що їх годують", і можуть не вижити. Вони також можуть зіткнутися з місцевими вовками, які не належать до тієї ж породи.

Всього в парку "Альфа" мешкали 13 вовків. Їхній вольєр був розміщений недалеко від річки і внаслідок негоди був повністю знищений.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua