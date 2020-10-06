У Франції через негоду з природного парку втекли 7 вовків, їх шукають з вертольота

На південному сході Франції в результаті повені було частково знищено природний парк в долині річки Везубі поблизу Ніцци.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Сім чорних вовків з Канади оголошені в розшук у вівторок, 6 жовтня, після руйнування їхнього вольєра в природному парку "Альфа" в долині Везубі, неподалік Ніцци.

У вівторок вранці двоє співробітників природного парку і пожежний ветеринар вилетіли на вертольоті, щоб спробувати знайти тварин, деякі з яких були помічені очевидцями "між Сен-Мартен-Везубі і Бореоном", або недалеко від парку.

"Пріоритет полягає в тому, щоб знайти їх і схопити", - пояснив Ерік Хансен, директор парку.

У цьому районі природного парку є вовки, що мешкають в дикій природі, але Ерік Хансен зазначив, що тварини, які втекли, "звикли до того, що їх годують", і можуть не вижити. Вони також можуть зіткнутися з місцевими вовками, які не належать до тієї ж породи.

Всього в парку "Альфа" мешкали 13 вовків. Їхній вольєр був розміщений недалеко від річки і внаслідок негоди був повністю знищений.