В Вене запустили специальный трамвай для вакцинации от гриппа, чтобы увеличить ее объемы и привлечь внимание людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

Трамвай, начавший работу на прошлой неделе, частично является элементом информационной кампании, но при этом помогает ускорить вакцинацию всех желающих.

Медики надеются, что массовая вакцинация от гриппа перед традиционным сезоном заболеваемости поможет уменьшить количество больных и нагрузку на больницы на фоне "второй волны" эпидемии коронавируса.

Как сообщил мэр Михаэль Людвиг, австрийская столица уже закупила 400 000 доз вакцины от гриппа. Это позволит вакцинировать около 25% населения.

Получить вакцину можно как в переоборудованном трамвае, так и в ряде больниц Вены.

"Мы хотим, чтобы вакцинировались как можно больше венцев, чтобы мощностей больниц хватило - потому что мы не знаем, что нас ждет зимой с коронавирусом", - говорит он.

Кроме того, сообщает Deutsche Welle, Вена создал возможность для людей с подозрением на коронавирус сдать тест, не выходя из дома - к ним приезжают специальные велосипедные курьеры.

На Вену приходится более половины всех новых заражений в Австрии, сейчас больны коронавирусом около 4500 жителей столицы.

В Австрии, как и многих других странах, в начале сентября ежедневное число заражений начало расти. На днях показатели приблизились к самым высоким, которые регистрировали во время "первой волны" - около 900-1000 случаев.

Население Австрии - около 9 млн человек.