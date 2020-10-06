У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу, щоб збільшити її обсяги та привернути увагу людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Local.

Трамвай, що розпочав роботу минулого тижня, частково є елементом інформаційної кампанії, але при цьому допомагає швидше провакцинувати усіх охочих.

Медики сподіваються, що своєчасна вакцинація від грипу перед традиційним сезоном захворюваності допоможе зменшити кількість хворих, відтак і навантаження на лікарні на тлі "другої хвилі" епідемії коронавірусу.

Як повідомив мер Міхаель Людвіг, австрійська столиця вже закупила 400 тисяч доз вакцини від грипу. Це дозволить вакцинувати близько 25% населення.

Отримати вакцину можна як у переобладнаному трамваї, так і в низці лікарень Відня.

"Ми хочемо, щоби вакцинувалися якомога більше віденців, щоб спроможності лікарень вистачило - тому що ми не знаємо, що нас чекає взимку з коронавірусом", - каже він.

Окрім того, повідомляє Deutsche Welle, Відень створив можливість для людей з підозрою на коронавірус здати тест, не виходячи з дому - до них приїздять спеціальні велосипедні кур'єри.

На Відень наразі припадає понад половина усіх нових заражень в Австрії, зараз хворі на коронавірус близько 4500 мешканців столиці.

В Австрії, як і багатьох інших країнах, на початку вересня щоденна кількість заражень коронавірусом почала зростати. Днями показники наблизилися до найвищих, які реєстрували під час "першої хвилі" - близько 900-1000 випадків.

Населення Австрії - близько 9 мільйонів осіб.