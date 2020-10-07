В Польше фермеры блокируют дороги из-за спорного закона о животных

7 октября в 10 утра по всей Польше начались блокирования дорог фермерами, которые протестуют против закона о защите животных, представленного партией власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Протесты проходят во всех регионах: иногда это типичные блокирование дорог, иногда медленные проезды тракторных колонн, а иногда фермеры замедляют движение, пересекая полосы.

На несколько минут фермеры перекрыли дорогу в центре Люблина. Несколько десятков автомобилей стояли на въездах на кольцевую развязку, а протестующие вышли из машин и пошли по пешеходным переходам. Они держали бело-красные флаги и транспарант: "Село говорит "нет" пятерке Качиньского".

"Мы приносим извинения местным жителям, мы должны были это сделать. Если ничего не изменится, то мы скоро приедем сюда на тракторах", - говорил в мегафон один из протестующих.

Еще накануне акции ее организаторы не хотели раскрывать, где именно будет блокирование дорог –перечисляли только регионы, где их будет больше.

"Большинство Подляшья будет заблокировано, практически все Великопольское воеводство, многие дороги в Лодзинском воеводстве, будут исключены важные пути на Поморье, а также значительная часть Люблинского воеводства", - заявил Михал Колодзейчак из AGROunii.

"Ярослав Качиньский должен извиниться перед поляками за то, что они должны выйти на дорогу и бороться за то, что важно не только для фермеров, но и для всего общества", - добавил он.

Фермеры обещают продолжать свои акции, пока их мнение не учтут.

В планах протестующих - блокирование не только транзитных маршрутов, но и пограничных переходов.

Законопроект "Пятерка для животных" предусматривает усиление защиты животных в Польше, его лоббирует президент "Права и справедливости" и де-факто самый влиятельный человек в стране Ярослав Качиньский.

Документ содержит введение положения о запрете разведения пушных зверей, ограничение ритуального забоя, усиление общественного контроля за условиями содержания животных, запрет на использование животных для развлечений и шоу, запрет на постоянное привязывание и определение минимальных размеров загона, повышение компетенции неправительственных организаций.

Инициатива вызвала протесты фермеров и представителей пушных ферм и привела к изменениям в польском правительстве. Подробнее в статье: Животные важнее избирателей: как польские власти пошли на конфликт со своим электоратом