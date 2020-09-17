Животные важнее избирателей: как польские власти пошли на конфликт со своим электоратом

"Зрада, зрада "ПіС!"", "Качинський — зрадник села!".

Так у Польщі 16 вересня перед штабом правлячої партії "Право і справедливість" кричали фермери та представники хутрових ферм, погрожуючи лідеру провідної політсили країни.

Дійшло навіть до сутичок з поліцією.

Причиною стали пропозиції влади щодо посилення захисту тварин у Польщі, які особисто лобіює президент "Права і справедливості" та де-факто найвпливовіша людина Польщі Ярослав Качинський.

Здавалося б, така ініціатива мала б викликати повагу та розуміння як серед політикуму, так і поміж громадськості.

Але не все так просто.

"П’ятірка для тварин"

Політичною темою №1 у Польщі дещо несподівано стала заборона на розведення хутрових тварин.

Це – одна з п’яти ініціатив Ярослава Качинського, представлених минулого тижня.

Через це законопроєкт, що містить поправки до закону про захист тварин і введення положення про заборону розведення хутрових звірів, отримав назву "П’ятірка для тварин" (Piątka dla zwierząt).

Варто підкреслити, що лідер "ПіС" оголосив про заборону розведення тварин на хутро ще у 2017 році. Більш того, він також лобіював заборону на тримання собак на ланцюзі і використання тварин в цирках.

Щоправда, тоді прийняти такі ініціативи не вийшло - робота над законопроєктом була припинена до кінця роботи Сейму попереднього скликання.

Однак після завершення "виборчого циклу" - протягом року у Польщі пройшли парламентські та президентські вибори - законопроєкт від "ПіС", пов’язаний із захистом тварин, знову постав на порядку денному.

16 вересня його розглядом зайнялися депутати Сейму.

Серед пропозицій, зокрема, були пункти, що передбачають: обмеження ритуального забою, посилення соціального контролю за умовами утримання тварин, заборону на використання тварин для розваг та шоу, заборону на постійне прив’язування і визначення мінімальних розмірів загону, підвищення компетенції неурядових організацій, а головне - заборону на розведення хутрових звірів.

Остання поправка викликала великі суперечки, особливо серед заводчиків і представників хутряної індустрії, які різко розкритикували ідею, запропоновану лідером "ПіС".

Більше того, проти неї також виступили деякі члени табору "Об’єднаної правиці", в тому числі міністр сільського господарства Ян Кшиштоф Ардановський.

Останній критикував і попередню редакцію законопроєкту, домігшись його відкладення.

"Яка різниця, вбивають норок, лисиць, свиней чи корів? Точно так само й ми заважаємо цій тварині. Сільське господарство існує від початку світу і воно дає людині можливість використовувати тварин", — заявив міністр у 2018 році.

Більш того, за його словами "дії так званих захисників прав тварин є подібними до гітлерівської пропаганди проти євреїв чи слов’ян".

А цього разу міністр навіть написав членам "ПіС" спеціального листа, в якому застеріг від прийняття поправки до закону.

"Введення суперечливого закону незабаром після виборів, на яких польське село прийняло рішення про обрання Анджея Дуди на посаду президента Республіки Польща, а півроку раніше про перемогу на парламентських виборах "Об’єднаної правиці", матиме дуже серйозні політичні наслідки для правих партій", — пише він.

Без права на відступ

За останні роки було декілька випадків, коли польська влада, зіткнувшись із шаленим спротивом своїм ініціативам у суспільстві, "брала задню".

Так було, наприклад, із спробою переглянути "антиабортне законодавство", зробивши його ще жорсткішим.

Проте ситуація із "П’ятіркою для тварин" - геть інша.

Вважається, що жодна з ініціатив, від реалізації яких у "ПіС" відмовилися, не була принциповою особисто для президента партії Ярослава Качинського.

Натомість, ті ініціативи, які він вважав принциповими, наприклад – так звана декомунізація суддів, реалізовувалися попри критику й навіть погрози з боку ЄС та суспільства.

Є всі підстави вважати, що "П’ятірка" - принципово важливий законопроєкт для Ярослава Качинського.

Лідер "ПіС", літня людина, яка не має власної родини, здавна відомий любов’ю до тварин.

Він був вимушений відкласти реалізацію такої ініціативи напередодні виборів, проте тепер, коли наступні вибори пройдуть лише за три роки, збирається довести справу до кінця.

Тим більше, фракція прихильників тварин в "ПіС" є сильнішою, а на додачу – нинішній конфлікт наклався на чергову реконструкцію польського уряду.

Очікувані урядові зміни загострили конфлікти всередині партійних фракцій. У такій ситуації прем’єр-міністр Матеуш Моравецький потребує підтримки Ярослава Качинського, а тому став на його бік у питанні про тварин.

Тим більше, позиції міністра Ардановського і так були неідеальні – Моравецький гостро критикує його за затримки з виплатою компенсації фермерам, які постраждали від посухи.

Все це робить Ардановського кандидатом на звільнення. За неофіційною інформацією, вже незабаром він може покинути уряд, ставши радником президента Анджея Дуди.

Це має стати уроком й для інших критиків ініціативи Ярослава Качинського.

І хоча після бурхливих дебатів у стінах парламенту поправки до закону про захист тварин в першому читанні були відхилені, проєкт було передано на розгляд комітету з сільського господарства та розвитку села, і він згодом, з великою вірогідністю, знову опиниться у сесійній залі.

Тобто скандальний маховик надалі набиратиме обертів, що може мати непередбачувані наслідки для польської влади.

Закон проти власного електорату

І минулорічні парламентські, і нинішні президентські вибори "ПіС" вдалося виграти, спираючись на підтримку електорату із сіл та маленьких містечок.

Проте законодавча ініціатива про захист тварин може суттєво послабити один із ключових стовпів електоральної підтримки чинної влади.

І йдеться не лише про втрату електорату, який так чи інакше пов’язаний з хутровою промисловістю.

Цю ініціативу негативно сприймають в цілому мешканці сіл, вбачаючи у ній потенційні проблеми для себе.

І це створює парадоксальну ситуацію.

Ініціативу Ярослава Качинського готові підтримати ідеологічні противники "ПіС" - ліві та ліберали, проте гостро критикують інші сили з правого табору.

Зокрема, голова "Громадської платформи" Борис Будка заявив, що "Громадянська коаліція" підтримає ініціативу правлячої партії, але запропонує ряд своїх поправок (таких виявилось 11). Позитивно про проєкт відгукнулись і політики з "Лівиці".

Натомість таку ініціативу не підтримує "Польська селянська партія" - інша права політсила, що представлена у Сеймі.

Її лідер Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що виступає проти ідей, спрямованих на обмеження так званого ритуального забою тварин, однак підтримає заборону тримання собак на ланцюгу.

Ще більш жорстка позиція – у праворадикалів з "Конфедерації". За їхньою оцінкою, проєкт вражає польське сільське господарство, експорт та споживачів, оскільки ціни на м’ясо можуть зрости.

"Це вираз лівих поглядів Ярослава Качинського, який, за винятком кількох людей, є самотнім в "ПіС", - охарактеризував ініціативу Качинського лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак.

Він очікує, що внаслідок прийняття цього законопроєкту "фермери повернуться проти "ПіС"".

Протести фермерів під офісом "ПіС"

Чинна польська влада ледь не вперше зіткнулася із ситуацією, коли ініціатива керівника "ПіС" йде у розріз із настроями виборців партії.

При цьому авторитарний характер влади ускладнює внутрішню критику ініціативи Ярослава Качинського.

Лист міністра Ардановського став сенсацією саме внаслідок того, що таке опонування Качинському є унікальним для нинішньої Польщі.

А відповідно – правляча партія йде на конфлікт із своїм електоратом.

Добре, що у виграші від цього будуть не лише політики з інших політсил, але й тварини.

Автори:

Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка,

Юрій Панченко, редактор "Європейської правди"