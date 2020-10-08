В Словакии впервые более 1000 больных коронавирусом за сутки

В Словакии впервые с начала пандемии зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса в сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

По данным Министерства здравоохранения, подтверждено 1037 случаев, 153 человека вылечились и два человека умерли. Также сообщается, что в среду было проведено 9158 тестов.

Премьер-министр Игорь Матович в четверг утром заявил, что это серьезный момент для Словакии.

"Гигиенисты, медсестры и врачи вряд ли могут справиться с натиском, который уже в 30 раз больше (по количеству положительных тестов), чем в первой волне! А бабушки и дедушки, хронически больные люди или онкологические пациенты живут в страхе, что кто-то в настоящее момент считает, что его право на личную свободу важнее, чем право слабого на здоровье и жизнь", - сказал он.

Напомним, 1 октября правительство Словакии повторно ввело чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса на 45 дней.

В стране уже было введено чрезвычайное положение во время первой волны пандемии - оно в основном касалось сферы здравоохранения и социальных услуг и длилось 90 дней, с 16 марта по 14 июня.