Диалог Запада с Тихановской является ошибкой - экс-президент Польши

Экс-президент Польши Александр Квасьневский считает, что тактика Запада относительно восприятия Светланы Тихановской как де-факто президента Беларуси ошибочна.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

Квасьневский утверждает, что может понять такую ​​тактику.

"Но если вы спрашиваете, помогает ли это диалогу или нет, ответ прост - конечно, не помогает. Напротив, это дополнительно осложняет ситуацию", - заявил он.

По мнению экс-президента, политически разрешить кризис в Беларуси могут только Александр Лукашенко и Владимир Путин.

"Поэтому идея, которую озвучил Лукашенко (и которую поддержала Москва. - ЕП), - что он готов идти на конституционные реформы и затем организовать новые выборы - это та идея, о которой нужно говорить", - считает Квасьневский.

Кроме того, экс-президент Польши не является сторонником идеи санкций в отношении Беларуси.

"Санкции - это уже последний шаг, он означает, что у нас нет хороших идей, как решить вопрос. Это как жест, что ничего другого мы сделать не можем, что у нас нет хорошего политического плана", - отметил он.