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Діалог Заходу з Тихановською є помилкою – експрезидент Польщі

Четвер, 8 жовтня 2020, 16:42

Експрезидент Польщі Александр Квасневський вважає, що тактика Заходу щодо сприйняття Світлани Тихановської як де-факто президента Білорусі є помилковою.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Квасневський стверджує, що може зрозуміти таку тактику.

"Але якщо ви питаєте, чи допомагає це діалогу, чи ні, відповідь проста – звісно, не допомагає. Навпаки, це додатково ускладнює ситуацію" - заявив він.

На думку експрезидента, політично вирішити кризу в Білорусі можуть тільки Александр Лукашенко і Владімір Путін.

"Тому ідея, яку озвучив Лукашенко (і яку підтримала Москва. – ЄП), – що він готовий йти на конституційні реформи і потім організувати нові вибори, – це та ідея, про яку потрібно говорити" - вважає Квасневський.

Крім того, експрезидент Польщі не є прихильником ідеї санкцій щодо Білорусі.

"Санкції – це вже останній крок, він означає, що у нас немає гарних ідей, як вирішити питання. Це як жест, що нічого іншого ми зробити не можемо, що у нас немає гарного політичного плану" - зазначив він.

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