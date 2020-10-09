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Греция передумала усиливать ограничения из-за усталости от пандемии

Пятница, 9 октября 2020, 11:01

Греческое правительство временно заморозило планы введения новых мер по сдерживанию коронавируса в стране из-за усталости людей от длительной чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель правительства Стелиос Петсас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Петсас сказал, что никакие меры не будут объявлены в пятницу, как ожидалось ранее.

Планировалось, что ограничения будут направлены на регион Аттика, где по-прежнему сосредоточено большинство новых случаев заболевания.

По словам Петсаса, мероприятий, которые сейчас реализует правительство, "слишком много".

"Постоянно обременять население [новыми] мерами и не сосредотачиваться на их добросовестном соблюдении будет проблематично и, возможно, приведет к обратным последствиям", - сказал он.

Петсас отметил, что в Греции, как и в других странах, наблюдается рост числа новых случаев заболевания, но ситуация остается стабильной.

Он признал, что в Аттике ситуация достаточно напряженная, но Минздрав увеличивает количество отделений интенсивной терапии.

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