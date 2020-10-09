Греція передумала посилювати обмеження через втому від пандемії

Грецький уряд тимчасово заморозив плани введення нових заходів зі стримування коронавірусу в країні через втому людей від тривалої надзвичайної ситуації в галузі громадської охорони здоров'я.

Про це заявив у п'ятницю офіційний представник уряду Стеліос Петсас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Петсас сказав, що жодні заходи не будуть оголошені в п'ятницю, як очікувалося раніше.

Планувалося, що обмеження будуть спрямовані на регіон Аттика, де як і раніше зосереджено більшість нових випадків захворювання.

За словами Петсаса, заходів, які зараз реалізує уряд, "занадто багато".

"Постійно обтяжувати населення [новими] заходами і не зосереджуватися на їх сумлінному дотриманні буде проблематично і, можливо, призведе до зворотних наслідків", - сказав він.

Петсас зазначив, що в Греції, як і в інших країнах, спостерігається зростання числа нових випадків захворювання, але ситуація залишається стабільною.

Він визнав, що в Аттиці ситуація досить напружена, але МОЗ збільшує кількість відділень інтенсивної терапії.