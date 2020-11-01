В Испании - вторая ночь "коронавирусных" протестов, около 60 задержанных

В Испании второй вечер подряд прошли акции протеста против карантинных запретов, которые переросли в погромы магазинов и драки с полицией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Главным лозунгом стал протест против комендантского часа и точечных "локдаунив", введенных для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет издание, "ядром" акций стали ультраправые и антисистемные группы. В отличие от предыдущей ночи, когда беспорядки произошли в Барселоне и Бургосе, протесты распространились на несколько новых городов - Мадрид, Малагу, Логроньо, Сантандер.

В Мадриде протестующие опрокинули и подожгли несколько контейнеров, а также разбили витрины некоторых магазинов и банков. Задержали 32 человек.

Акция с около 400 человек в Логроньо переросла в ограбление минимум одного магазина и драку с полицией, там задержали шестерых.

В Барселоне среди протестующих были работники ресторанов, сферы красоты, спортзалов и клубов. Там также произошли столкновения с полицией, 12 человек задержали.

Всего за вечер и ночь задержали около 60 человек, пострадали около 30 правоохранителей.

Премьер Педро Санчес осудил протесты. "Мы можем победить пандемию только путем единства и самопожертвования ... Жестокое и нерациональное поведение меньшинства - недопустимо. Это не выход", - заявил он.

Напомним, 29 октября правительство Испании получило поддержку парламента в решении о продлении чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса до 9 мая.

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