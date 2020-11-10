Вокзал Варшавы, куда шли поезда из Украины, назвали в честь деятеля с антиукраинскими взглядами

Вокзал "Варшава Восточная" зазвали именем Романа Дмовского, который считается творцом польской независимости, но в то же время был антисемитом и националистом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Wyborcza.

Во вторник на вокзале "Варшава Восточная" состоится церемония открытия мемориальной доски нового покровителя объекта - Романа Дмовского.

В мероприятии примут участие, в частности, вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский, директор Государственного института наследия национальной мысли имени Романа Дмовского и Игнация Яна Падеревского и председатель правления Польской железной дороги Кшиштоф Маминьский.

Следует отметить, что "Варшава Восточная" была первой остановкой поездов Киев-Варшава и Киев-Берлин в городе до их отмены из-за пандемии.

Дмовский - один из создателей польской независимости. Но он был и создателем польского националистического движения, призывал к антисемитским чисткам, выступал против присутствия евреев в общественной сфере.

Также в восстановленном после Первой мировой войны Польском государстве он в 1923 году занимал должность министра иностранных дел. Был сторонником присоединения к Польше Литвы, выступал за максимально жесткий курс в отношении национальных меньшинств Речи Посполитой, в частности за полную ассимиляцию-полонизацию украинцев и белорусов.

Дмовский был убежден, что ослабленная Россия должна была отдать часть своих земель Польше, а Беларусь и Украину - разделить между Варшавой и Москвой по национальному принципу: земли, в основном населенные поляками, должны быть присоединены к Польше, а остальные – к России.

Однако польский вице-премьер Глиньский последовательно реабилитирует фигуру Дмовского. "В общественном пространстве до сих пор не хватает знаний о наследии, которое он вместе с коллегами и учениками оставил после себя", - заявил он в январе 2020 года.

Подробнее о концепции Дмовского читайте в статье: В плену старых концепций: что влияет на украинскую политику Польши