Вокзал Варшави, куди йшли потяги з України, назвали на честь діяча із антиукраїнськими поглядами

Вокзал "Варшава Східна" зазвали іменем Романа Дмовського, який вважається співтворцем польської незалежності, але водночас був антисемітом і націоналістом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на газету Wyborcza.

У вівторок на вокзалі "Варшава Східна" відбудеться церемонія відкриття меморіальної дошки нового покровителя об'єкта - Романа Дмовського.

У заході візьмуть участь, зокрема, віцепрем'єр, міністр культури та національної спадщини Пьотр Глінський, директор Державного інституту спадщини національної думки імені Романа Дмовського та Ігнація Яна Падеревського і голова правління Польської залізниці Кшиштоф Мамінський.

Слід зазначити, що "Варшава Східна" була першою зупинкою потягів Київ-Варшава і Київ-Берлін у місті до їх скасування через пандемію.

Дмовський - один з творців польської незалежності. Але він був і творцем польського націоналістичного руху, закликав до антисемітських чисток, виступав проти присутності євреїв у громадській сфері.

Також у відновленій після Першої світової війни Польській державі він у 1923 році обіймав посаду міністра закордонних справ. Був прихильником приєднання до Польщі Литви, виступав за максимально жорсткий курс стосовно національних меншин Речі Посполитої, зокрема за цілковиту асиміляцію-полонізацію українців і білорусів.

Дмовський був переконаний, що все ще велика, але ослаблена Росія, повинна була віддати частину своїх земель Польщі, а Білорусь і Україну розділити між Варшавою і Москвою за національним принципом — землі, в основному населені поляками, повинні бути приєднані до Польщі, а решта — до Росії.

Однак польський віцепрем'єр Глінський послідовно реабілітує фігуру Дмовського. "У громадському просторі досі не вистачає знань про спадщину, яку він разом з колегами та учнями залишив після себе", - оголосив він у січні 2020 року.

Детальніше про концепцію Дмовського читайте у статті У полоні старих концепцій: що впливає на українську політику Польщі