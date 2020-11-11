Правительство Греции ввело комендантский час

Правительство Греции объявило в среду о введении общенационального комендантского часа, чтобы остановить продолжающийся рост числа инфекций и смертей от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Комендантский час начнет действовать с 13 ноября с 21:00 до 5 часов утра. В это время выход на улицу будет разрешен только по рабочей необходимости, по состоянию здоровья или на короткую прогулку с домашним животным.

Тем, кто хочет выйти из дома после 21:00 нужно будет отправить SMS на специальный номер или получить документ от работодателя.

Ограничения были введены после того, как органы здравоохранения Греции объявили о рекордных 43 новых случаях смерти в среду и 2752 новых инфекциях, 635 из которых были обнаружены в районе Аттики и 777 в Салониках.

Напомним, 5 ноября правительство Греции объявило трехнедельный общенациональный карантин для противодействия распространению коронавируса.

Национальный локдаун предусматривает закрытие всех магазинов розничной торговли и запрет на поездки между регионами.