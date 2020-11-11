Уряд Греції запровадив комендантську годину

Уряд Греції оголосив в середу про введення загальнонаціонального комендантської години, щоб зупинити тривале зростання числа інфекцій і смертей від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Комендантська година почне діяти з 13 листопада з 21:00 до 5 години ранку. В цей час вихід на вулицю буде дозволений тільки по робочій необхідності, за станом здоров'я або на коротку прогулянку з домашнім улюбленцем.

Тим, хто хоче вийти з дому після 21:00 потрібно буде відправити SMS на спеціальний номер або отримати документ від роботодавця.

Обмеження були введені після того, як органи охорони здоров'я Греції оголосили про рекордні 43 нові випадки смерті в середу і 2752 нових інфекцій, 635 з яких були виявлені в районі Аттики і 777 в Салоніках.

Нагадаємо, 5 листопада уряд Греції оголосив тритижневий загальнонаціональний карантин для протидії розповсюдженню коронавірусу.

Національний локдаун передбачає закриття усіх магазинів роздрібної торгівлі і заборону на поїздки між регіонами.