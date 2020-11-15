Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Австрия хочет "спасти" Рождество массовым тестированием по примеру Словакии

В Румынии во время пожара погибли 10 тяжелобольных с коронавирусом

На выборах президента Молдовы за рубежом - огромные очереди еще до открытия участков

В Польше впервые с начала эпидемии - более 500 умерших за сутки






В Румынии во время пожара погибли 10 тяжелобольных с коронавирусом

Воскресенье, 15 ноября 2020, 11:24

В Румынии в результате пожара в больнице, где лечились больные с Covid-19, погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили серьезные травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трагический пожар произошел в городе Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии. Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Все жертвы лечились от коронавируса.

Читайте также
Румыния усиливает карантин и вводит комендантский час после рекордных 10 тыс. заражений

Восемь человек погибли в палате на втором этаже, где возник пожар, еще двое - в соседней палате.

Один из врачей попытался спасти больных и получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в Бухарест на военном самолете, он в критическом состоянии. Другой медицинский персонал тоже получил ожоги.

По словам министра здравоохранения Румынии, вероятнее всего причиной пожара стало короткое замыкание.

Считается, что быстрому распространению огня мог способствовать кислород, который пациенты получали через аппараты ИВЛ.

С начала пандемии Румыния сообщила о более чем 350 тысячах случаев коронавируса и 8813 смертях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния инциденты Коронавирус
powered by lun.ua