В Румынии во время пожара погибли 10 тяжелобольных с коронавирусом

В Румынии в результате пожара в больнице, где лечились больные с Covid-19, погибли по меньшей мере 10 человек, еще несколько получили серьезные травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Трагический пожар произошел в городе Пятра-Нямц на северо-востоке Румынии. Огонь вспыхнул в отделении интенсивной терапии, где многие пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Все жертвы лечились от коронавируса.

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Восемь человек погибли в палате на втором этаже, где возник пожар, еще двое - в соседней палате.

Один из врачей попытался спасти больных и получил серьезные ожоги. Его госпитализировали в Бухарест на военном самолете, он в критическом состоянии. Другой медицинский персонал тоже получил ожоги.

По словам министра здравоохранения Румынии, вероятнее всего причиной пожара стало короткое замыкание.

Считается, что быстрому распространению огня мог способствовать кислород, который пациенты получали через аппараты ИВЛ.

С начала пандемии Румыния сообщила о более чем 350 тысячах случаев коронавируса и 8813 смертях.