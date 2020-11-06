Румыния усиливает карантин и вводит комендантский час после рекордных 10 тыс. заражений

Румыния для сдерживания эпидемии коронавируса усилила карантин и ввела ночной комендантский час после того, как в стране впервые зарегистрировали более 10 000 заражений коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, решение об этом принял национальный комитет по чрезвычайным ситуациям.

Начиная с 9 ноября на 30 дней в стране вводится комендантский час с 23:00 до 5:00. Из общего запрета есть ряд исключений - если это поездка для неотложного получения медицинской помощи или приобретение лекарств, уход за близкими родственниками или сопровождение ребенка, поездка с или на работу. Также комендантский час не распространяется на людей, совершающих поездку между регионами.

Все школы переводят на дистанционное обучение, но детсады пока останутся открытыми.

Вечеринки и семейные празднования с гостями запрещаются.

Должны приостановить работу все крытые продовольственные рынки, а время работы магазинов ограничивается до 21:00 - кроме аптек, заправок и компаний, работающих на доставку.

Всем государственным и частным компаниям рекомендуется перевести работников на дистанционную работу, а там, где это невозможно - сместить рабочие часы, чтобы не создавать "час пик" в общественном транспорте.

Маски обязательны в общественных местах на всей территории страны - за исключением детей в возрасте до 5 лет.

После завершения 30-дневного срока ограничения пересмотрят и, в зависимости от ситуации, продолжат или ослабят.

За последние сутки в стране зарегистрировали 10 260 новых случаев заражения - новый рекорд с начала эпидемии, 123 заболевших скончались. Еще три дня назад рекордными были 7700 случаев.

Отметим, население Румынии примерно вдвое меньше, чем Украины - около 20 млн.

Столица Румынии Бухарест закрыла школы, рестораны и развлекательные заведения еще в конце октября.