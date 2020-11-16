Кампания Трампа отказалась от большей части иска в Пенсильвании

Кампания президента США Дональда Трампа отказалась от основной части иска, поданного с целью помешать Пенсильвании удостоверить свои результаты на президентских выборах, сузив дело до небольшого количества бюллетеней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В измененном иске, поданном в федеральный суд, кампания Трампа отказалась от утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий незаконно заблокировали наблюдателям возможность наблюдать за подсчетом почтовых бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге.

Урезанный иск теперь сфокусирован на утверждении о том, что демократические округа незаконно разрешили избирателям исправлять ошибки в своих бюллетенях, отправляемых по почте, в нарушение закона штата.

Официальные лица заявили, что спор затрагивает небольшое количество бюллетеней в штате, где, по прогнозам, демократ Джо Байден победит с разрывом в 60 000 голосов.

Должностные лица Пенсильвании попросили судью отклонить иск Трампа, заявив, что наблюдателям на выборах было разрешено оценивать обработку бюллетеней, отправленных по почте, и что всем округам штата было разрешено информировать жителей, если их отправленные по почте бюллетени были неполными, даже если это не было обязательным для них.

Кампания Трампа продолжает добиваться постановления суда, запрещающего госсекретарю Пенсильвании ратифицировать результат.

Ранее суды отклонили ряд исков Трампа по голосованию в Пенсильвании, Аризоне и Мичигане.

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