"Мертвые души" против Байдена: как Трамп планирует остановить избрание нового президента США

Дональд Трамп не сдается.

Президент США при поддержке своего личного адвоката, хорошо известного украинцам Рудольфа Джулиани, планирует продолжить борьбу за свою, как он убежден, "уверенную победу" на выборах президента США.

Несмотря на большое число исков, уже отклоненных судами за последние дни, Трамп стремится доказать, что часть голосов засчитаны в пользу его оппонента незаконно. В ход пойдут доказательства того, что бюллетени получали "мертвые души", то есть уже умершие избиратели, а часть бюллетеней за Байдена поступили на участки уже после дня выборов. Надежды президента подпитывает то, что в Верховном суде – высшей судебной инстанции США – с недавних пор образовалось четкое прореспубликанское большинство.

Одновременно идет борьба за полный пересчет голосов; пока на это согласился лишь один штат.

Впрочем, в успех этих усилий верят не все. Окружение действующего президента США убеждает его признать реальность и "мирно" покинуть Белый дом, не ломая американскую систему передачи власти между президентами.

Между гольфом и выборами

"Я ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ, И С БОЛЬШИМ ОТРЫВОМ!". Именно такой твит – большими буквами, с восклицательным знаком и без каких-либо объяснений этого утверждения – опубликовал в субботу действующий президент США Дональд Трамп.

Но час спустя ключевые американские медиа одновременно (и, очевидно, скоординированно) объявили: Трамп проиграл. Победителем выборов стал его соперник, кандидат от демократов Джо Байден.

Это объявление было достаточно ожидаемым. После того, как в пятницу Байден взял лидерство при подсчете голосов в двух ключевых штатах, Джорджии и Пенсильвании, и продолжал уверенно наращивать отрыв, признание поражения Трампа казалось лишь вопросом времени.

Но не для самого Трампа и не для его юристов.

"Это было бы очень неправильным шагом для него – уступить в такой момент. Это было бы ошибкой", – пояснил действия президента Рудольф Джулиани в комментарии для Fox в воскресенье утром.

Он рассказал, что штаб Трампа готовит массовое обжалование выборов. "Есть четкие доказательства, что выборы были украдены как минимум в трех-четырех, а возможно, и в десяти штатах... Мы не можем позволить этим выборам просто уйти в историю, не обжаловав их", – добавил Джулиани, выразив, в частности, уверенность в том, что сможет доказать "кражу выборов" в Пенсильвании – штате, который дает 20 голосов в коллегию выборщиков и стал решающим для признания победы Байдена.

Заявление Джулиани – это не просто слова юриста со спорной репутацией. Штаб Трампа опубликовал также официальное заявление самого президента по этому поводу.

Этот документ был явно заготовлен заранее. Его обнародовали за считанные минуты после признания победы Байдена (хотя сам лидер США в тот момент, по свидетельству многочисленных очевидцев, играл в гольф, что дало повод для многочисленных шуток о его приоритеты).

Итак, в заявлении Трамп отметил, что выборы "далеки от завершения".

И подчеркнул: его штаб с понедельника идет в суды, "чтобы обеспечить соблюдение избирательного законодательства и определение законного победителя".

Как определяют победителя в США?

Следует отметить: несмотря на то, что победа Байдена якобы "общепризнана" (с ней согласились даже "партийные" СМИ республиканцев, и его уже поздравили многочисленные зарубежные лидеры), официально он еще не признан будущим президентом.

Соединенные Штаты Америки – это федеративное государство. Выборы в каждом штате имеют отличия в правилах проведения, подсчета голосов и т.д. (например, одни начинают подсчитывать почтовое голосование только в день выборов, другие имеют право делать это еще за недели до того, экономя время).

Как следствие, в Штатах нет аналога нашего ЦИК.

То есть нет отдельной структуры, органа, ответственного за подсчет голосов и объявление результатов.

Точнее, орган имеется, но с очень узкими полномочиями. Федеральная избирательная комиссия (Federal Election Commission; ФИК) следит прежде всего за соблюдением законности финансирования кампании. К тому же работа ФИК сейчас вообще заблокирована – там нет кворума, и Трамп не спешил подписывать представление в Сенат о назначении ее новых членов (голосование ФИК считается действительным, только если есть четыре члена из шести, а сейчас в комиссии только три члена, потому что летом четвертый ушел в отставку).

Но вернемся к тому, кто определяет победителя.

В США избирательная система, как известно, очень отличается от украинской. Нового президента избиратели определяют не самостоятельно, а при посредничестве коллегии выборщиков, состав которой формируется по результатам выборов в каждом из штатов (мы рассказывали об этом и другом в статье "Малоизвестные правила выборов президента США").

Поэтому итоги выборов подводят и объявляют власти каждого штата. Но это произойдет не скоро.

Во-первых, подсчет голосов еще продолжается. Во всех без исключения штатах – даже в тех, где победа того или иного кандидата уже сейчас не вызывает сомнений. Но власти должны выполнить формальности и дождаться, когда посчитают все голоса – в том числе почтовые, присланные американцами, живущими за рубежом, военнослужащими и т.п.

Во-вторых, о результатах голосования за нового президента можно будет говорить в лучшем случае 15 декабря – в день, когда будет голосовать коллегия (ведь остается шанс на неожиданное голосование ее членов). А официальный подсчет этих голосов будет осуществлен в Конгрессе только в январе.

Словом, в Штатах много лет назад решили, что ждать завершения всех этих процедур нет смысла, и объявляют победителя раньше – по результатам параллельного подсчета голосов в медиа. Так произошло и сейчас.

"Президент по версии телеканала ХХХ"?

Так не являются ли фальстартом сообщения СМИ о победе Байдена, если подсчет голосов все еще продолжается, а в некоторых штатах, например в Джорджии, остается теоретический (хотя и невысокий) шанс на смену лидера гонки?

Ответ короткий: нет. Объявление не является поспешным. Это стандартная процедура для США – точно так же четыре года назад Трампа объявили победителем еще до завершения подсчета.

При этом нет какого-то одного "самого главного телеканала", который имеет право определять победителя. Подсчет одновременно проводят аналитические отделы ряда ведущих СМИ, взвешивают, есть ли запас голосов того или иного кандидата достаточным, чтобы говорить о его гарантированной победе в том или ином штате. И в тот момент, когда эти аналитики сходятся во мнении, что один из кандидатов набрал 270 или более голосов выборщиков – то "объявляют о победителе гонки" (Call the race).

Ключевая деталь: поражение Трампа признали все.

В том числе независимая и безусловно авторитетная сеть Associated Press, а также протрамповская телесеть Fox News. В субботу все они – одновременно и, очевидно, скоординировано – объявили: победителем выборов стал кандидат от демократов Джо Байден. Причем голоса штата Джорджия, где есть пусть небольшой, но шанс на смену лидера, уже не имеют решающего значения. С выборщиками Джорджии у Байдена будет 306 голосов в коллегии, без них – 290, а для победы ему достаточно 270 голосов.

И единственное отличие от прошлых лет – то, со своим поражением не согласился сам действующий президент. А прогноз телесетей действительно не учитывал возможности судебного обжалования. И поэтому сейчас американские медиа задают вопрос: а есть ли у Трампа реалистичный шанс изменить голосование? И какие аргументы и доказательства у него есть для суда?

"Победные" поражения Трампа

У Трампа всерьез готовились к тому, что для его победы придется задействовать судебные рычаги.

Еще до выборов избирательный штаб действующего президент США и Национальный республиканский комитет определили в каждом штате юристов-однопартийцев, достойных доверия и готовых представлять интересы Дональда Трампа по обжалованию результатов выборов, рассказывает CNN.

Еще с 4 ноября эти юристы начали массово обращаться в суды в ключевых штатах, и республиканцы не скрывали этого.

Если верить самому Трампу, эта работа имела большой успех.

Но как только берешься проверять слова президента США – выясняется, что за ними не много правды.

"Большая юридическая победа в Пенсильвании!!!" – затвитил он в четверг.

К тому времени уже было ясно, что именно этот штат, который дает 20 голосов в коллегии выборщиков, станет решающим для нынешних выборов. Юристы из команды Трампа подали здесь немало исков.

Дело в том, что в Пенсильвании до 1,4 млн избирателей проголосовали по почте. Около 80% из них – это избиратели Байдена, ведь сам он призвал американцев по максимуму использовать метод почтового голосования во времена пандемии. Поэтому сначала в этом штате лидировал Трамп, однако почтовые голоса, которые по законам Пенсильвании считают последними, были способны изменить результат выборов на противоположный. Поэтому юристы Трампа направили все усилия на то, чтобы остановить подсчет почтовых голосов.

Большинство этих жалоб, просьб, исков суды отклонили. Но был единственный иск, который суд удовлетворил. Судья Верховного суда США Самюэль Алито приказал всем избирательным комиссиям Пенсильвании выполнять приказ губернатора этого штата (к слову, однопартийца Байдена) о том, что голоса из писем, которые задержались на почте и поступили в участок после 4-6 ноября (но, что важно, были отправлены не позднее дня выборов, то есть 3.11!), необходимо учитывать в общем количестве голосов, но считать их надо отдельно. Отметим еще раз: это решение суда не остановило подсчет. Судья лишь подтвердил, что считать надо так же, как говорилось в приказе губернатора – отдельно от других, чтобы быть готовым к гипотетическим решениям судов и не ставить под сомнение другие почтовые бюллетени.

Называть это "большой победой", как об этом сказал Трамп – довольно смело.

Однако все остальные "победы", которых достиг штаб Трампа в прошлые дни, были не больше. Это, например, разрешение наблюдателям-республиканцам присутствовать при подсчете бюллетеней в Джорджии (хотя и до того не было убедительных данных об отказе допускать их туда, куда позволяет закон).

Зато значительно больше было дел, где партия Трампа просто получила отказ. В Аризоне и Неваде, в той же Пенсильвании и Висконсине... И главное – то, что ни в одном штате юристы Трампа не получили согласия на остановку подсчета почтовых голосов. Что в общем-то понятно (ведь почтовое голосование предусмотрено законом) – но республиканцы почему-то надеялись на другой результат.

Как следствие, в течение трех дней, по итогам почтового подсчета, Трамп потерял большинство в четырех штатах – Висконсине, Мичигане, Пенсильвании и Джорджии. А Байден, если учитывать все эти четыре штата, оторвался от Трампа почти на недосягаемое расстояние – сейчас он претендует на 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента.

А заявленная "большая судебная победа Трампа" становилась все больше похожей на поражение.

Мертвые души и "доносы" от почтальона

Главным недостатком обвинений Трампа было то, что им не хватало доказательной базы.

И только в выходные появились признаки того, что у республиканцев действительно что-то есть.

Партия Трампа сосредоточилась на Пенсильвании - штате, который стал переломным для признания поражения действующего президента на этих выборах.

Козырем республиканцев стал простой почтальон по имени Ричард Хопкинс из Пенсильванского города Эри. Он как работник федеральной структуры - почтовой службы USPS - сначала воспользовался правом анонимно заявить о нарушение, совершенное его руководством, а потом решил, что лучше сделать обвинения публичными, и обратился к Республиканской партии.

Заявление почтальона опубликовал протрамповский телеканал Fox.

Хопкинс утверждает, что его руководитель проштамповал датой 3 ноября письма с бюллетенями, которые были отправлены 4, а может и 5-го. И в случае, если следствие подтвердит его слова, а также если появится информация, что это - системная проблема, то Трамп получит гораздо больше оснований для того, чтобы требовать у Верховного суда не учитывать те письма, которые поступили на участки после дня выборов (их, напомним, считают отдельно).

А учитывая то, что в Верховном суде большинство судей склоняются к консервативным (то есть республиканским) взглядам, шанс на удовлетворение жалобы - не нулевой.

Но есть "небольшая" проблема - таких писем очень мало.

Ранее власти штата оценивали их количество в 10 000, а разрыв между кандидатами уже превышает 45 000 и растет. Госсекретарь Пенсильвании Кэти Буквар также заявила, что поздних бюллетеней для "разворота" выборов недостаточно.

Еще одно направление, по которому Трамп хочет отвоевывать Пенсильванию - обвинение в голосовании "мертвых душ".

Fox со ссылкой на источники в штабе Трампа утверждает, что там нашли данные о 21 000 умерших, которые якобы остались в списках избирателей и проголосовали на этих выборах. Эти "мертвые души", по данным телеканала, также станут инструментом юридической борьбы штаба Трампа с Байденом.

Но во-первых, даже если данные о 21 000 голосов "мертвых душ" подтвердятся (хотя это далеко не факт) - это количество останется таким, что не влияет на выборы. А во-вторых, эти бюллетени, конечно же, не отделялись от других, их не считали отдельно - поэтому отнять их от показателей Байдена невозможно.

И, наконец, напомним, дело не только в Пенсильвании. Байден пока побеждает с большим преимуществом в коллегии выборщиков. Чтобы развернуть финальные результаты выборов, Трамп должен вернуть победу как минимум в трех штатах из тех, где он сейчас проигрывает. А это вообще нереально. Ведь даже в Джорджии разрыв уже достиг 10 000 голосов. А это не преодолеть простым пересчетом голосов.

Подытоживая, действия Трампа почти неуверенно не позволят ему вернуть победу. Как максимум, они способны создать эмоциональное, бездоказательно впечатление среди своих сторонников того, что победа "украдена".

Впрочем, возможно, именно это и является целью?

Не зря уже упомянутый протрамповский Fox News сообщает, что "кампания Трампа планирует выбрать уже традиционный путь обжалования результатов выборов, который будет включать серию митингов Трампа, которые будут фокусироваться на его юридических усилиях".

Fox не уточняет, как митинги позволят Трампу доказать правдивость своих аргументов (которых пока, по крайней мере в публичной сфере, почти нет).

Но если на самом деле Дональд Трамп и не планирует выигрывать суд, а просто хочет вернуться к должности через четыре года, а сейчас начинает свою предвыборную кампанию-2024, даже если для этого придется дополнительно углубить разочарование его избирателей в способности американского государства - эти действия воспринимаются совсем иначе, и выглядят вполне логичными.

Впрочем, в этом случае США могут ждать четыре очень непростых года. А публичные обещания Байдена о примирении с избирателями Трампа рискуют остаться красивым лозунгом, который невозможно воплотить в жизнь.



Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды"