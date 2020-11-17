Дания запретит норковые фермы в стране до конца 2021 года

Дания запретит норковые фермы в стране к концу 2021 года, чтобы остановить распространение мутировавшего штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DR, такой договоренности накануне достигли правительство и партии Enhedslisten, Radikale Venstre, SF и Alternativet, чтобы разрешить ситуацию после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса на норковых фермах.

Договоренность создает юридические основания для того, чтобы правительство могло издать приказ об уничтожении всех норок на фермах, включая здоровых. Отсутствие такого основания создало проблемы для первого правительственного решения.

В то же время, пока идут переговоры о размере компенсации для владельцев пушных ферм, в результате такого решения теряет бизнес.

"К сожалению, такое решение необходимо, и я рад, что партии поддержали его. Теперь нужно продолжить переговоры о полной компенсации для предпринимателей", - отметил министр продовольствия, сельского хозяйства и рыбных ресурсов Могенс Йенсен.

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Мутировавший штамм вируса обнаружили минимум у 214 человек. После этого власти ввели усиленные ограничения для региона на севере страны, где расположено большинство норковых ферм.

Эксперты опасаются, что мутировавший штамм грозит эффективности будущей вакцины от коронавируса.

Случаи заражения норок коронавируса, кроме Дании, были также в Нидерландах, Испании, Италии, США и Швеции.