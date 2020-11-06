У Данії коронавірус, що мутував у норок, виявили у 214 людей

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Про це інститут повідомив 5 листопада на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Як сказано у повідомленні, варіанти мутованого вірусу були виявлені з червня до середини жовтня у 214 осіб з 5102 зразків. У цей період спалах SARS-CoV-2 стався серед норок.

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Однак штам мутованого коронавірусу, який змусив Данію знищити все своє стадо норок, наразі виявлено лише у 12 осіб на п'яти норкових фермах.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в п'ятницю, що вивчає біобезпеку в інших країнах, де є норкові ферми, після того, як Данія наказала провести загальнонаціональне знищення цих тварин.

Нідерланди, які також є великим виробником норкового хутра, наприкінці літа вирішили до березня 2021 року припинити роботу усіх норкових ферм, щоб запобігти черговим спалахам.