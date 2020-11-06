Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Словаччина на вихідних вдруге проведе масове тестування на коронавірус

Байден здобуває Джорджію та йде до перемоги на виборах президента США

Трамп випереджає Байдена у штаті Джорджія на 665 голосів, підрахунок триває

Данія ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу






У Данії коронавірус, що мутував у норок, виявили у 214 людей

П'ятниця, 6 листопада 2020, 14:57

Державний інститут Данії, який займається інфекційними захворюваннями, заявив про виявлення коронавірусу, який мутував у норок, у 214 людей.

Про це інститут повідомив 5 листопада на своєму сайті, пише "Європейська правда".

Як сказано у повідомленні, варіанти мутованого вірусу були виявлені з червня до середини жовтня у 214 осіб з 5102 зразків. У цей період спалах SARS-CoV-2 стався серед норок.

Читайте також
Данія ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу

Однак штам мутованого коронавірусу, який змусив Данію знищити все своє стадо норок, наразі виявлено лише у 12 осіб на п'яти норкових фермах.

Данія, найбільший у світі експортер хутра норки, раніше оголосила про забій усіх норок в країні - від 15 до 17 мільйонів особин на 1080 фермах - після виявлення мутації, яка може передаватися людині.

Данія також ізолювала північний регіон через мутовану версію коронавірусу. Копенгаген попередив, що мутація може поставити під загрозу ефективність будь-якої майбутньої вакцини.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в п'ятницю, що вивчає біобезпеку в інших країнах, де є норкові ферми, після того, як Данія наказала провести загальнонаціональне знищення цих тварин.

Нідерланди, які також є великим виробником норкового хутра, наприкінці літа вирішили до березня 2021 року припинити роботу усіх норкових ферм, щоб запобігти черговим спалахам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua