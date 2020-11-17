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В Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантов

Вторник, 17 ноября 2020, 14:18

Французская полиция во вторник выселила сотни мигрантов из нелегального лагеря по соседству с французским национальным спортивным стадионом "Стад де Франс", расположенным на севере Парижа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция прибыла еще до рассвета в лагерь, представлявший собой смесь палаток и импровизированных укрытий, сделанных из пластиковых листов и картонных коробок под эстакадой на окраине французской столицы.

Мигрантам, среди которых было несколько семей с маленькими детьми, приказали сесть в автобусы. Когда возникла давка при посадке, полиция применила слезоточивый газ. Некоторые дети попали под действие газа.

Представители неправительственных организаций, работающих с мигрантами, заявили, что в лагере находилось не менее 2000 человек. Через несколько часов после начала рейда сотни людей все еще ждали посадки в автобусы.

Полиция заявила, что людям, которые покинули лагерь, будет предоставлено альтернативное жилье.

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Франция мигранты
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