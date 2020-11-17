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У Парижі зі сльозогінним газом виселили нелегальний табір мігрантів

Вівторок, 17 листопада 2020, 14:18

Французька поліція у вівторок виселила сотні мігрантів з нелегального табору по сусідству з французьким національним спортивним стадіоном "Стад де Франс", розташованим на півночі Парижа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Поліція прибула ще до світанку в табір, що представляв собою суміш наметів і імпровізованих укриттів, зроблених з пластикових листів і картонних коробок під естакадою на околиці французької столиці.

Мігрантам, серед яких було кілька сімей з маленькими дітьми, наказали сісти в автобуси. Коли виникла тиснява при посадці, поліція застосувала сльозогінний газ. Деякі діти потрапили під дію сльозогінного газу.

Представники неурядових організацій, що працюють з мігрантами, заявили, що в таборі перебувало не менше 2000 осіб. Через кілька годин після початку рейду сотні людей все ще чекали посадки в автобуси.

Поліція заявила, що людям, які залишили табір, буде надано альтернативне житло.

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Франція мігранти
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