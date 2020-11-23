Премьер Северной Македонии предложил легализовать употребление марихуаны

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев предложил легализовать употребление марихуаны для привлечения туристов в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью македонской редакции DW.

"Идея заключается в том, чтобы дать возможность в туристических местах, в том числе в Скопье, существующим и новым кафе, при соблюдении определенных стандартов - вентиляции, доказательств происхождения марихуаны и т.п., употребление марихуаны внутри помещений", - сказал Заев.

По его оценке, этот проект может помочь не только индустрии общественного питания, но также и туризму в целом.

"Это инструмент, с помощью которого мы можем повысить объем услуг, так как они мало участвуют во внутреннем ВВП", - сказал Заев, но пообещал, что по этой теме будет развернута широкая дискуссия.

Следует отметить, что Северная Македония легализовала марихуану для медицинского использования в 2016 году.

Заев также сообщил, что это предложение является частью более широкого экономического пакета разрабатывается правительством.

Этот пакет включает проект по легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками, легализации наличности и имущества, продажа сельскохозяйственных земель и новый Закон о налоге на имущество.

"Я не могу согласиться с тем, что Словения, страна с такой же территорией и населением, как наша, имеет 75 млрд евро ВВП, а у нас 11 млрд", - сказал Заев.

Идея легализации наличности и имущества, вероятно, вызовет наибольшие споры в обществе.

"Многие страны предоставляют такую ​​возможность. Подсчитано, что от 1,5 до 2 миллиардов евро лежат неиспользованными в банковских хранилищах, на антресолях, под подушками... это потенциал", - сказал премьер.